Камерофоны Xiaomi с профессиональной оптикой Hasselblad претендуют на лидерство на рынке

23.01.2021, 16:26, Разное

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Компания Xiaomi будет выпускать смартфоны в сотрудничестве с производителем оптики Hasselblad. Благодаря такому решению камерофоны китайского бренда могут занять на рынке лидерские позиции.

Тренд сотрудничества с производителями оптики

В сфере мобильных технологий наметилась тенденция коллабораций с марками высококачественной оптики. Так, сотрудничество бренда Vivo с авторитетной немецкой компанией Carl Zeiss вывел ее в топ камерофонов, у других есть опыт работы с Leica. Вскоре в этой отрасли появится еще один сильный игрок: Xiaomi выбрала для сотрудничества Hasselblad, который, согласно намерениям руководства китайского IT-гиганта, должен помочь достичь вершины рейтингов устройств с самыми качественными объективами.

Космическая фотоаппаратура для смартфонов

Причем выбор в пользу шведского производителя фото-видео-сенсоров был сделан благодаря поклонникам товаров от Xiaomi. Они в ходе голосования отсеяли варианты сотрудничества с японскими Canon и Nikon. Опрос проводился еще в минувшем году в соцсети Weibo, и перевес Hasselblad оказался более чем убедительным: 16 тысяч голосов против 7,7 и 7,3 тысячи соответственно у Canon и Nikon. Вполне возможно, весомую роль здесь сыграл факт использования именно этих объективов NASA, в том числе их применения в космосе.

Новый аппарат может выйти уже скоро

Стоит отметить, в одном из патентов, полученном Xiaomi, уже присутствуют комплектующие от Hasselblad. Это означает, что новые смартфоны с существенно улучшенными показателями камер китайская корпорация может выпустить уже в ближайшее время. При этом с указанным брендом оптики желает сотрудничать и еще одна корпорация из Поднебесной – Oppo. Однако первые аппараты в такой коллаборации все же выйдут, уверены техноблогеры, с конвейера Xiaomi.

Источник: www.ixbt.com