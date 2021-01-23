Ученые: Лечение плода как пациента может сократить число преждевременных родов

23.01.2021, 16:26, Разное

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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого обнаружили способность лечения плода как пациента способствовать снижению количества преждевременных родов у беременных женщин. Выяснилось, что коренным аспектом терапии является способ доставки лекарства к организму нерожденного младенца.

Отправной точкой исследования стала появившаяся ранее гипотеза медиков о том, что преждевременные роды в большинстве случаев провоцирует воспалительный процесс, вызванный заболеванием плода. Ученые, представляющие Медицинское отделение Техасского университета (США), решил проверить эту теорию в ходе своей научной работы, предполагающей мониторинг ключевых предположений о взаимосвязи между динамикой здоровья матери и её будущего малыша. Команда исследователей в коллаборации с южнокорейскими экспертами из биотехнологической компании ILIAS Biologics Inc провели тестирование биоинженерных экзосом в свете их использования как компонентов доставки противовоспалительных препаратов непосредственно к плоду. Отмечается, что перед экспериментальной доставкой учеными были успешно осуществлены лабораторные тесты на грызунах, проходившие в несколько этапов.

“Экзосомы – это естественные наночастицы или везикулы в наших телах, и триллионы из них постоянно циркулируют через нас. Упаковывая лекарство внутри биоинженерной экзосомы и вводя его матери внутривенно, экзосомы перемещаются по системе крови, пересекают через плацентарный барьер и поступают к плоду, где доставляют лекарство”, – пояснил механизм инновационной технологии один из авторов исследования, профессор Рамкумар Менон.

Источник: glas.ru