 

Британец купил морковь и неожиданно разбогател

23.01.2021, 16:26, Разное
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Жителю Великобритании однажды повезло настолько, что другие о такой удаче могли бы только мечтать. За один день он получил огромную сумму денег, после того как купил морковь.
Поскольку мужчине не хватало моркови, чтобы приготовить жаркое, ему понадобилось пойти в магазин. Как позже оказалось, стоимость покупки должна была быть не менее 3 фунтов. Так как британец взял только морковь, продавец ему предложила купить на недостающую сумму лотерейный билет.

Когда прошел день, британец решил открыть билет и все-таки посмотреть, получилось ли что-нибудь выиграть. На нём было указано, что нужно скачать специальное приложение и отсканировать код. Когда житель это сделал, то не мог поверить своим глазам. Оказалось, что ему крупно повезло – выигрыш составлял 119 000 фунтов стерлингов, информирует inforeactor.ru Это более 12 млн рублей. Потом Мартин еще раз обновил страницу и обрадовался, как никогда раньше, убедившись, что не ошибся.



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