Детишечек — в детдом – Личное мнение

23.01.2021, 16:16, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На мирный митинг, проведённый согласно законным процедурам, имеет право любой человек. Точнее, любой совершеннолетний человек почти любой страны мира.

До совершеннолетия человек должен расти здоровым, читать книги, учиться критически мыслить — да и просто, хотя бы, мыслить, потому что знаний и опыта у него пока нет.

У детей очень много дел, намного больше, чем у нас, взрослых. Понять всю школьную программу. Получить разряд по какому-то виду спорта. Влюбиться, в конце концов, в соседа по парте или девчонку из второго подъезда.

https://t.me/lenamiro/8015

Видео: Телеграм

Если ребёнок идёт на митинг, его родителей следует лишать родительских прав.

С чего такой вывод? Судите сами: вместо выполнения своих обязанностей, ребёнок занимается делами взрослых, которые детям несвойственны.

Значит, в его воспитании допущена критическая ошибка.

Насколько ошибка фатальна? Она действительно очень большая. Ребёнок занят не тем, что положено ему по возрасту. В одном ряду таких дел можно поставить секс, оргии на вписках, распитие алкоголя, гуляние ночами — дети ведь тоже не должны этого делать.

Подчеркну: митинг может быть хорошим, он может быть плохим — это неважно. Важно, что несовершеннолетним на любом митинге — не место.

За то, что делает ребёнок, всегда несут ответственность его родители. Воспитание детей — исключительная зона ответственности их мам и пап.

Если ребёнок пьяный. Если ребёнок на митинге. Значит, это мама и папа так воспитали его — а, точнее, забили на воспитание! — из чего следует необходимость спасать ребёнка.

Мама смотрит публичный дом 2. Папа листает Эскортограм, выискивая себе проституток. Им не до ребёнка, он растёт заброшенным. Тот же предоставлен сам себе — смотрит Ютубчик, регистрируется в Тик-Токе, слушает не маму с папой, а дядю из тюрьмы, мечтающего на горбу детей въехать в чертоги власти.

Выполняют родители свои обязанности по нормальному воспитанию в этом случае? Нет.

На нет — суда нет. Точнее, должен быть суд, который лишит таких взрослых родительских прав, как не справившихся с главной своей задачей.

Хотите поспорить с очевидным?

—