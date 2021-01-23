 

В СПЧ отметили корректное поведение полиции на акции в Москве

23.01.2021, 16:14, Разное
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Правозащитник отметил, что правоохранители раздавали маски участникам акции, призывали людей разойтись и напоминали об ответственности за участие в незаконном митинге. “Это говорит о том, что полицейские проявляли внимание”, – сказал Брод.

Член СПЧ сравнил действия московской полиции и правоохранителей в западных странах. Правозащитник напомнил, что в США, Германии и Франции полиция без предупреждения жестоко разгоняет участников: применяет водометы, слезоточивый газ и резиновые палки.

“Здесь сравнения в пользу наших органов”, – считает Брод.

Представители СПЧ внимательно следят за акциями по всей стране. “По всем резонансным задержаниям и жалобам правозащитники и юристы будут разбираться, но нельзя забывать и об ответственности самих участников несогласованных акций”, – приводит слова Брода ТАСС.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что власти восточных регионов корректно отнеслись к участникам несанкционированных митингов. Омбудсмен отметила, что к ней и ее коллегам в восточных регионах не поступало жалоб о нарушении прав.



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