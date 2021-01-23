Эксперт: Среди участников несанкционированного митинга на Пушкинской площади есть противники Навального

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23.01.2021, 15:58, Новости дня
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На Пушкинскую площадь в Москве вышли не только сторонники Навального, но и его противники, а также те, кто просто устал от пандемии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Он отметил, что, судя по количеству участников, акция оказалась очень малочисленной для 20-миллионной Москвы.

«Судя по данным МВД, на Пушкинской площади собралось 4 тыс. человек. Это очень немного для 20-миллионной Москвы и для того, как этот митинг позиционировался и продвигался. Насколько я понимаю, все происходит достаточно спокойно», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Политолог пояснил, что участники этого несанкционированного мероприятия не четко понимают, как позиционируется этот митинг. «Туда вышли не только сторонники Навального. Все попытки позиционировать митинг как исключительно в поддержку Навального – очень сильное преувеличение», – уверен Потуремский.

Собеседник отметил, что на улицы вышла «традиционная оппозиция», в том числе люди, «которые не очень позитивно относятся к Навальному и к его политической деятельности». «Прежде всего стоит вспомнить американский и европейский опыт. Нужно понимать, что у людей накопилась фрустрация, связанная с пандемией, с ограничениями. И возможность этого митинга воспринимается как способ канализировать некое неудовольствие и плохие эмоции, связанные в том числе с этими событиями», – уверен эксперт.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка полиции, около 4 тыс. человек принимают участие в несанкционированной акции в центре Москвы.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.



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