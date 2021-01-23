В СПЧ заявили о корректном поведении полицейских на незаконной акции в Москве

23.01.2021, 15:58, Новости дня

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Сотрудники правоохранительных органов корректно вели себя с участниками несанкционированной акции в Москве, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Что касается московской полиции, мне известно, что московские полицейские раздавали маски участникам, призывали их разойтись, разъяснили ответственность, предусмотренную законодательством. Это говорит о том, что полицейские проявляли внимание», – цитирует ТАСС Брода.

Также он сравнил действия столичной полиции и зарубежных силовиков. «В подобных случаях полиция Франции, Германии, США без всяких предупреждений и раздумий начинает применять водометы, резиновые палки, слезоточивый газ, жестоко задерживают и разгоняют участников. Поэтому здесь сравнения в пользу наших органов», – сказал член СПЧ, отметив, что представители СПЧ внимательно следят за событиями на несанкционированных акциях по всей стране. «По всем резонансным задержаниям и жалобам правозащитники и юристы будут разбираться, но нельзя забывать и об ответственности самих участников несогласованных акций», – подчеркнул он.

Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в РФ от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.