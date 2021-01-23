 

В СПЧ заявили о корректном поведении полицейских на незаконной акции в Москве

23.01.2021, 15:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сотрудники правоохранительных органов корректно вели себя с участниками несанкционированной акции в Москве, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Что касается московской полиции, мне известно, что московские полицейские раздавали маски участникам, призывали их разойтись, разъяснили ответственность, предусмотренную законодательством. Это говорит о том, что полицейские проявляли внимание», – цитирует ТАСС Брода.

Также он сравнил действия столичной полиции и зарубежных силовиков. «В подобных случаях полиция Франции, Германии, США без всяких предупреждений и раздумий начинает применять водометы, резиновые палки, слезоточивый газ, жестоко задерживают и разгоняют участников. Поэтому здесь сравнения в пользу наших органов», – сказал член СПЧ, отметив, что представители СПЧ внимательно следят за событиями на несанкционированных акциях по всей стране. «По всем резонансным задержаниям и жалобам правозащитники и юристы будут разбираться, но нельзя забывать и об ответственности самих участников несогласованных акций», – подчеркнул он.

Ранее участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в РФ от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Эксперты предоставили объективное заключение по делу Шеремета – МВД

10.07 / Число жертв COVID-19 во всем мире приближается к 555 тысяч человек

08.07 / Ученые прокомментировали «метод Шпилькина» в качестве инструмента оценки голосования

31.12 / Байден сменит своих охранников из-за их симпатий к Трампу – The Washington Post

26.07 / «Суперменом мировой торговли» Великобритании, похоже, не стать

18.10 / Центр Чумакова создал комитет по мониторингу данных испытаний вакцины от COVID-19

10.10 / Режим ЧС введен в Красноярском крае из-за разлива нефтепродуктов

29.07 / Ефремов отправился на первое заседание по делу о ДТП

09.07 / Четыре корабля противоминной группы НАТО вошли в Черное море

03.08 / В Москве нашли мумифицированное тело

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска