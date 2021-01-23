Умер Ларри Кинг

23.01.2021, 15:58, Новости дня

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Американский журналист и телеведущий Ларри Кинг, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер на 88-м году жизни.

«Ora Media c глубокой печалью информирует о смерти своего сооснователя, ведущего и друга Ларри Кинга, который скончался сегодня утром в возрасте 87 лет в Седарс-Синайском медицинском центре в Лос-Анджелесе», – говорится в заявлении в официальном Twitter-аккаунте телеведущего.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на смерть Кинга. «Главная легенда мирового телевидения, его самое известное имя, самое известное лицо. Тонкий, с блестящим юмором, замечательный. Нет слов», – написала она в своем Telegram.

3 января американского телеведущего госпитализировали с вызываемым коронавирусом заболеванием (COVID-19).

Напомним, в конце апреля 2019 года Ларри Кинг перенес сердечный приступ. Ларри Кинг (имя при рождении – Лоуренс Харви Зайгер) родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке (в Бруклине) в семье еврейских эмигрантов из Белоруссии. Ток-шоу Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу на одном и том же канале, в одно и то же время, с одним и тем же ведущим.

Всего в течение карьеры Кингу, по разным данным, дали интервью от 50 тыс. до 60 тыс. человек. В числе его собеседников были президент РФ Владимир Путин (2000 и 2010) и Михаил Горбачев (2008), все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, а также Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Майк Тайсон, Стиви Уандер, Пол Маккартни. В мае 2013 года Ларри Кинг стал ведущим на Russia Today.

Кинг, фирменной визитной карточкой которого являлись очки и подтяжки, снялся примерно в 150 фильмах в роли самого себя, неоднократно озвучивал героев мультфильмов.