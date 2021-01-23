 

“Укргазвидобування” продала дизельное топливо по цене “Роттердам плюс $45/т” – СМИ

23.01.2021, 15:49, Новости дня
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Компания “Укргазвидобування”, которая входит в структуру НАК “Нафтогаз України”, 19 января продала дизельное топливо по месячным контрактам с поставкой в январе с премией $45/т. Об этом писало издание Enkorr со ссылкой на данные Украинской энергетической биржи.

“Главком” 23 января отмечает, что премия зафиксирована в долларах и будет автоматически прибавляться к котировкам дизельного топлива в порту Роттердама за месяц поставки.

Enkorr отмечал, что компания продала 120 т из выставленных на торги 720 т топлива.

По данным “Главкома”, дизельное топливо по формуле “цена в порту Роттердама плюс фиксированная премия” продает и нефтеперерабатывающий завод “Укртатнафта”, средняя наценка к цене в Роттердаме за прошлый год составила $30/т. По такой формуле закупает дизельное топливо и уголь также “Укрзалізниця”.

Формула “Роттердам плюс” была введена постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2017 года “Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии”. Согласно постановлению, в цену электроэнергии закладывалась стоимость угля, исходя из котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам – Роттердам – Антверпен).

23 августа 2018 года НКРЭКУ упразднила формулу “Роттердам плюс” в связи с началом действия нового рынка электрической энергии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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