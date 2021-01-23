Эксперт: Украина является хронически недоинвестированным государством

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23.01.2021, 15:49, Новости дня
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В экономику Украины за 29 лет независимости удалось привлечь около $50 млрд прямых иностранных инвестиций, в то время как Польша за такой же период получила $240 млрд, рассказал глава Центра экономического восстановления Кирилл Криволап, пишет “Обозреватель”. Об этом эксперт сообщил на первой встрече по широкому обсуждению Национальной экономической стратегии-2030 с участием премьер-министра, представителей Кабмина, Верховной Рады и Офиса президента. 

“Украина является хронически недоинвестированным государством. В 2019 году Украина привлекла 5,83 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, что почти в три раза меньше, чем в соседней Польше. Важно, что прямые иностранные инвестиции выросли в 2019 году на 7%, и одновременно были в два раза ниже, чем переводы от гастарбайтеров. Эта пропорция не является здоровой, ведь в соседних Польше, России и Турции инвестиции превышают переводы в 2,5, три и 10 раз, соответственно”, – объяснил Криволап.

Он добавил, что в результате негативного влияния пандемии за 10 месяцев прошлого года поступления прямых иностранных инвестиций в Украину составили всего $220 млн. Поэтому Национальная экономическая стратегия-2030 предлагает внедрить налоговые льготы для внешних инвесторов: налоговые каникулы, возмещение части капитальных инвестиций (CAPEX), специальные налоговые режимы, обеспечение развития и создания новых индустриальных парков.

“Обозреватель” пишет, что на основе широкого обсуждения стратегии будет разработан проект решения Кабинета Министров, который предусмотрит формирование экономической политики до 2030 года, а также утвердит приоритеты для программы действий правительства и законов на ближайшие три года.

Центр экономического восстановления – аналитическая платформа, которая занимается поддержкой правительства в разработке решений по реагированию на экономические вызовы, а также стратегий для экономического роста.

В январе Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. По мнению аналитиков банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, в 2022-м – на 3,1%. До этого Всемирный банк прогнозировал, что ВВП Украины вырастет на 1,5% после падения на 5,5% в 2020-м.

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2021 году вырастет почти на 5%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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