 

Катерина Шпица назвала причину отмены в 2020 году свадьбы с Русланом Пановым

23.01.2021, 15:38, Разное
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Звезда отечественного кинематографа рассказала, почему в 2020 году она отказалась проводить свадебное торжество вместе со своим возлюбленным Русланом Пановым.
«Прошлый год был очень сложным, учитывая появление такой большой проблемы для всего мира, как коронавирус. Сначала я с Русланом запланировала повенчаться весной, но в связи с возникшими ограничениями, которые принесла пандемия, нам пришлось отменить свадьбу. Конечно, мы могли бы поступить иначе, но нам обоим хочется устроить настоящий праздник, который запомнится навсегда. Поэтому пока все обязательно должны носить маски, нам лучше подождать с этой идей», — сказала актриса.

Также знаменитость добавила, что запланировала провести свадьбу на островах. По ее словам, привычный для всех свадебный антураж уже как-то надоел и она мечтает об особенном празднике. Об этом информирует globalmsk.ru

Напомним, у Шпицы есть сын Герман, который родился от первого мужа Константина Адаева. Актриса рассталась с ним, а с Пановым начала встречаться в 2018 году.



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