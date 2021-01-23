Решетова призналась, что не вышла бы замуж за бедного

23.01.2021, 15:38, Разное

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Модель и бизнесвумен Анастасия Решетова откровенно призналась, что никогда не согласилась бы выйти замуж за бедного мужчину. Экс-возлюбленная Тимати убеждена – избранник должен быть сильнее и во всем успешнее, нежели она сама.

В то же время Решетова отметила, что не ушла бы от мужа, если бы тот в какой-то момент перестал быть обеспеченным. Тогда модель бы стала помогать избраннику выйти из сложной ситуации.

У Анастасии Решетовой была тяжелая юность, нередко она сбегала из дома из-за конфликтов с отцом. Сейчас модель благодарна родителям за воспитание. Она давно не обижается на негативные замечания, которые ранее выслушивала от близких родственников.

На сегодняшний день знаменитость сама воспитывает годовалого сына Ратмира. О ее расставании с Тимати стало известно минувшей осенью. Сразу же после разрыва с моделью рэпер отправился на съемки реалити-шоу «Холостяк». Проект зрители смогут увидеть ближайшей весной.

Сама же Анастасия Решетова владеет несколькими салонами красоты. Ее бизнес является довольно успешным. К тому же у модели имеются различные рекламные контракты.