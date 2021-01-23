Давид Манукян опроверг обвинения в избиении Ольги Бузовой

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23.01.2021, 15:38, Разное
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Рэпер Давид Манукян опроверг обвинения относительно избиения Ольги Бузовой. Блогер Приятный Ильдар решил прояснить ситуацию и задал напрямую вопрос знакомому в личной переписке.
Автор ролика решил связаться с Давидом Манукяном, чтобы узнать его мнение о громкой ситуации. На свое YouTube-канале блогер обнародовал скриншот переписки с артистом. В беседе Дава заявил, что пока не готов давать никакие комментарии, но при этом отметил – он никогда не изменял Ольге Бузовой и не бил ее. В ответ коллега призвал Манукяна держаться.

Изображение взято с: [email protected]ПРИЯТНЫЙ ИЛЬДАР
Ведущей заранее предсказывали расставание с избранником. Когда ее роман с Давой только начинался, она пришла на проект «Битва экстрасенсов». Один из магов тогда также предположил, что у знаменитости никогда не будет детей.

Артистка объявила о расставании с Давидом Манукяном 22 января. Она заявила, что до сих пор любит блогера, но ей пришлось разорвать с ним отношения. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram ведущая обвинила рэпера в рукоприкладстве и изменах.

Источник: www.youtube.com



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