 

Москалькова оценила отношение местных властей к участникам митингов

23.01.2021, 15:24, Разное
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“Публичные акции, которые прошли сегодня на востоке России показали, что региональные власти чрезвычайно корректно отнеслись к тем людям, которые, несмотря на постоянные предупреждения по поводу их незаконности в период пандемии, всё же пошли на протестные действия”, – написала омбудсмен на своей странице в “Инстаграм”.

По словам Москальковой, к ней и ее коллегам в восточных регионах не поступало жалоб о нарушении прав. В аппарате уполномоченного продолжают следить за ситуацией во всех субъектах Федерации, отметила она.

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Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

Ранее политологи в беседе с “Дни.ру” констатировали малочисленность несогласованных митингов. При этом организаторы подобных мероприятий активно вовлекли в них несовершеннолетних.

В отличие от взрослой аудитории, у детей критическое мышление еще недостаточно развито, объяснил политолог Олег Матвейчев. “В этом смысле их легко поднимать на подобные акции”, – сказал аналитик.



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