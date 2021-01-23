Организаторы митингов используют детей как живой щит – политолог Гусев

23.01.2021, 15:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперт напомнил, что в социальных сетях детей активно призывали к участию в незаконных акциях. “Это было нужно организаторам, чтобы выставить живой щит, чтобы с кем-то из детей что-то случилось. Организаторам нужны жертвы”, – считает аналитик.

Гусев напомнил, что по такой схеме проходили все так называемые цветные революции в странах бывшего СССР. Всегда на одном из этапов появлялась жертва, сказал эксперт.

Еще одной причиной “вербовки” несовершеннолетних на незаконные акции политолог видит отсутствие широкой поддержки организаторов среди взрослых людей.

“Это подло, и за это надо наказывать. Необходимо ужесточать ответственность за вовлечение детей в такие мероприятия”, – убежден Гусев.

Ранее в беседе с “Дни.ру” руководитель исполнительного комитета общероссийского движения “Корпус” “За чистые выборы” Алена Булгакова сравнила поведение организаторов незаконных акций с действиями фашистов в годы Великой Отечественной войны. Общественник напомнила, что на протяжении нескольких дней в социальных сетях несовершеннолетних активно призывали к участию в митингах.

При этом эксперты отмечают малочисленность несогласованных акций. Масштабной картинки организаторам добиться не удалось, констатировали аналитики.