В Карелии машина на гонках влетела в толпу зрителей

23.01.2021, 15:08, Новости дня

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На ралли «Карелия-2021» один из автомобилей участников гонки влетел в толпу зрителей, пострадали два человека.

Происшествие попало на запись камеры одного из зрителей ралли. На кадрах, которые он разместил в Сети, видно, как автомобиль заносит, после чего он переворачивается и вылетает с дороги прямо в толпу людей. Большинство зрителей успели отбежать от машины, двое пострадали, передает ИА «Республика Карелия».

Как уточнили в минздраве Карелии, оба пострадавших – жители Санкт-Петербурга. С различными травмами они госпитализированы.

Напомним, что, по меньшей мере, шесть человек погибли, еще более 10 получили ранения после того, как в Испании автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей во время авторалли в автономном сообществе Галисия на северо-западе страны.

Два человека погибли во время авторалли в Великобритании. Одна из машин врезалась в толпу зрителей во время автомобильных гонок, погибли двое, несколько человек получили серьезные травмы. На авторалли во Франции в результате аварии травмы получили два болельщика.