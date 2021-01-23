Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин

23.01.2021, 15:08, Новости дня

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Президент Московского зоопарка Владимир Спицин скончался в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

«22 января умер президент Московского зоопарка Владимир Владимирович Спицин – президент ЕАРАЗА, председатель Совета по координации деятельности зоопарков России, заслуженный работник культуры РСФСР и Академик РАЕН. Но главное – он был истинно «зоопарковским человеком», – говорится в сообщении на сайте зоопарка.

В пресс-службе отметили, что Спицин был прагматиком, не боящимся непростых решений, тружеником, не жалеющим себя и энтузиастом, заботящимся о других.

«Требовалась срочная реконструкция – многие вольеры были ветхими, бюджета не хватало. Все, кроме капитальных работ, сотрудники делали сами – и Владимир Владимирович всегда участвовал лично. Надевал телогрейку, перчатки и выходил на территорию, подавая пример остальным. Перечислять сделанное на энтузиазме можно долго. Лишь несколько примеров: построены вольеры для гепардов, хищных птиц, сов, журавлей, дальневосточных аистов, глухарей, фламинго, созданы новые острова на прудах зоопарка для водоплавающих птиц, возведена уникальная для СССР аквариумная экспозиция «Морской зал» в стиле «подводной лодки капитана Немо», – рассказали в пресс-службе.

Он любил говорить: «Зоопарк сам подбирает своих. Отсюда или уходят сразу, или остаются навсегда», – вспоминают в зоопарке.

«Спасибо Вам, Владимир Владимирович… Вы были и останетесь нашей опорой. Мы просто вас очень любим, и будем любить всегда», – говорится в сообщении на сайте зоопарка.