 

Около 500 украинцев, лечение которых оплатило государство, ожидают трансплантации в Беларуси

23.01.2021, 15:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Около 500 граждан Украины ожидают трансплантации органов в Беларуси. Об этом в эфире канала “Дом” 22 января заявил директор специализированного государственного учреждения “Украинский центр трансплант-координации” Дмитрий Коваль.

Он заявил, что государство оплатило лечение граждан в Беларуси.

“Сейчас в очереди находится до 500 человек, 478, по-моему. И деньги потрачены, и люди не получили лечение”, – заявил он.

Коваль подчеркнул, что важно обеспечить “трансплантационную независимость” для Украины.

“В 2021 году нам удастся выйти на 250 операций в год, и со временем этот показатель будет увеличиваться”, – заявил он.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

1 января 2021 года начала работу Единая государственная информационная система трансплантации.

В августе 2020 года Степанов выразил надежду, что Украина в течение трех лет получит полную трансплантационную независимость. 4 января 2020 года министр заявил, что в 2021 году в Украине проведут больше трансплантаций органов и тканей, чем в 2020-м.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Павел Мясоедов напомнил, как обычный фонарик помогает бороться со шпионами

20.11 / Военные НКР покинули Агадамский район Карабаха

09.10 / Британия поможет Украине ракетными катерами, совместимыми со стандартами НАТО

31.07 / Киев пригрозил подать на Тегеран в суд за сбитый Boeing

25.08 / Самая высокая летальность при COVID-19 фиксируется в Кировоградской области – Минздрав Украины

18.10 / Ответы украинцев на опрос Зеленского будут иметь политические последствия – Качура

03.09 / Вопрос дня: Как наказывают за богохульство в разных странах?

15.07 / В РФ стартовали продажи премиального MG Hector Plus

05.08 / Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тыс. человек

26.08 / Байден опережает Трампа на семь процентных пунктов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска