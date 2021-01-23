Врач сравнил ВИЧ с коронавирусом

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23.01.2021, 14:48, Разное
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Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин во время разговора с журналистами о мутации коронавируса оценил возможность развития заболевания, сравнивая его с ВИЧ-инфекцией.
«Сейчас коронавирус продолжает активно распространяться по всему миру. В некоторых государствах – Великобритании, Индии, США – он мутирует. И если из-за этого в дальнейшем его клетки станут более устойчивыми к иммунитету, чем в нынешнее время, тогда COVID-19 станет самой опасной для людей мутацией на равных с ВИЧ», — сказал врач.

Он считает, что в таком случае болезнь будет не просто заразной, но еще и сильнее, чем защитные антитела человеческого иммунитета.

«Вполне возможно, что антитела в организме человека не будут распознавать инородные микрочастицы либо не смогут надолго удерживаться на них. Поэтому люди с осложнениями, в том числе и ВИЧ-инфицированные, автоматически попадут в категорию риска заразиться коронавирусом», – добавил медик, слова которого передаёт «Инфорекатор».



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