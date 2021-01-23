Названы ингредиенты полезного фастфуда

23.01.2021, 14:48, Разное

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Директор Самарского НИИ Михаил Гинзбург развеял миф о том, что фастфуд есть вредно. Специалист назвал продукты, которые делают его не только вкусным, но и полезным для здоровья.

Самый простой способ приготовить такой фастфуд – смешать хлопья и мюсли с кисломолочными продуктами. Например, сверху можно налить кефира или положить творог. «В качестве перекуса и утреннего завтрака это отличный вариант», – считает диетолог.

Также он раскрыл еще 1 рецепт для любителей диетической и вкусной еды: на кусок хлеба нужно положить лист капусты, а сверху – скумбрию или сельдь. Это блюдо быстро готовится, снижает аппетит и насыщает клетки большим количеством необходимых веществ.

Кроме этого, когда хочется съесть что-нибудь вкусное, Михаил Гинзбург советует покупать лаковые или белковые батончики. По своему составу они низкокалорийные и содержат кислоты омега-3 и омега-8, которые несут пользу организму, информирует «Слово и Дело».