Ощутимо подешевевший Xiaomi Mi 10 будет продаваться ещё целый год

23.01.2021, 14:48, Разное

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Существенно подешевел один из флагманов компании Xiaomi, Mi 10. В планах китайского бренда – продавать его еще целый год, а новый ценник должен еще более стимулировать спрос на смартфон.

Китайский IT-гигант решил сделать в 2021 году релизы на Xiaomi Mi 10 как одного из главных своих товаров в сегменте смартфонов. Этот гаджет может стать самым массовым, тем более что к его актуальным для рынка характеристикам добавляется и сниженная цена. Более того, изначально созданный на процессоре Snapdragon от Qualcomm с индексом 865, дальнейшие версии модели будут производить на новейшей однокристальной мобильной платформе Snapdragon 870. Производительный и быстрый чипсет оснащен одним ядром 2.84 GHz Kryo 585, тремя 2.42 GHz Kryo 585 и четырьмя мощностью 1.8 GHz Kryo 585. Плавность работы графики обеспечивает Qualcomm Adreno 650 587 МГц, дополняет SoC 8- или 12-гигабайтный модуль оперативной памяти в зависимости от версии.

О большой скидке на покупку аппарата рассказал президент корпорации Лу Вейбинг. С его слов, в Xiaomi Mi 10 нет ни одного недостатка. К преимуществам же добавился пониженный ценник. Характеристики устройства соответствуют последним тенденциям техномоды в сфере смартфонов. Здесь есть 24-битный гиперболоидный AMOLED-экран Full HD+ с диагональю в 6,67 дюйма с разрешением в 1080 на 2340 пикселей и 90-герцной частотой смены изображения. Сохранять разнообразный контент в смартфоне можно на флэш-накопителе объемом в 128 или 256 гигабайт. В аппарате также хорошая камера, поддерживающая оптическую стабилизацию изображения, качественный стереозвук дает пара высококачественных динамиков. Долгую работу при активном использовании обеспечивает вместительная аккумуляторная батарея на 4780 мА•ч с быстрой 30-Ваттной зарядкой. Работает смартфон на десятой версии операционной системы Android, которая на протяжение 2021 года может быть сменена одиннадцатым поколением.

Фронтальная камера здесь 20-мегапиксельная, ее разместили в круглом вырезе дисплея вверху слева. Основной блок состоит из четырех объективов, главный из которых имеет разрешение 108 миллионов точек.

Стоимость Xiaomi Mi 10 в наиболее широкой комплектации 12 гигабайт ОЗУ и 256 гигабайтной встроенной памятью составляет 620 долларов. Вариант с менее богатой комплектацией можно приобрести за 555 долларов США. Согласно информации компании, запасы данной модели устройства на складах довольно большие, кроме того, ее производство продолжается и сейчас.

Источник: megaobzor.com