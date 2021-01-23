 

Эксперты о незаконных митингах: Не тот масштаб, на который рассчитывали организаторы

23.01.2021, 14:36, Разное
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Руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат политических наук Дарья Кислицына отметила, что если бы у размещенных в интернете роликов блогера Алексея Навального действительно было такое количество просмотров, то это конвертировалось бы в гораздо более масштабные акции.

“Сейчас мы видим, что это не тот масштаб, на который рассчитывали организаторы”, – подчеркнул аналитик.

Не впечатлило количество участников и члена экспертного совета ЭИСИ, политолога Олега Матвейчева. “Ожидали “революцию”, а на самом деле даже близко не похоже на события в США, Франции, Германии, когда на улицу выходило по 200 тысяч человек, и это считалось нормой. А у нас на всю страну едва 100 тысяч наберется”, – сказал эксперт.

При этом среди участников незаконных акций отмечается большое количество детей. Эксперты осудили вовлечение несовершеннолетних в подобные мероприятия.

Дарья Кислицына напомнила, что гражданин получает активное избирательное право в 18 лет. “На мой взгляд, в этом возрасте наступает относительная политическая зрелость и готовность принимать решение”, – сказала она.

“Но сейчас мы видим вовлечение детей с акцентом выхода на улицу. Мы наблюдаем провокации оппозиции, ее готовность подвергать несовершеннолетних физической опасности”, – комментирует эксперт.

К опубликованному Алексеем Навальным фильму у взрослой аудитории возникло огромное количество вопросов, отметил Олег Матвейчев. “Поскольку все утверждения бездоказательны, нет никаких реальных документов и свидетельств. Я уже не говорю о том, что появились исследования, которые показывают, что фильм изначально вышел на английском языке. И Навальный всего лишь озвучивает то, что ему пишут из-за границы – никакой он не лидер”, – констатировал эксперт.

В отличие от взрослой аудитории, у несовершеннолетних критическое мышление еще недостаточно развито, отметил политолог. “В этом смысле детей легко поднимать на подобные акции”, – резюмировал аналитик.

Отсутствие анонсированной массовости мероприятий констатировал и политолог Алексей Мартынов. “Активный разговор в тех же сетях и живьем с детьми и родителями оказался весьма эффективной и простой мерой”, – написал эксперт в своем телеграм-канале.



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