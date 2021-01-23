Пушков сказал, чего ждать РФ от «преемника Меркель»

23.01.2021, 14:20, Новости дня

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Сенатор Алексей Пушков считает, что от главы немецкой партии Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета можно ожидать взвешенного подхода в отношении России.

«Полагаю, не надо ждать от нового лидера ХДС Армина Лашета революционных изменений в позициях партии, немедленного отказа от политики санкций в отношении РФ и других резких шагов. Но можно ожидать взвешенного подхода в рамках традиционной германской политики последних лет и ориентации на максимальный консенсус внутри ХДС», – написал Пушков в своем Telegram.

Ранее избранный на партийное место Ангелы Меркель глава немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет заявил, что реализация проекта «Северный поток – 2» не должна зависеть от ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС наложить санкции на российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» в связи с арестом Навального. Венгрия осудила эти призывы.

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, так как находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве.

Блогер был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не склонны преувеличивать популярность Алексея Навального и не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по ситуации с блогером.