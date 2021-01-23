Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в немецкий порт Висмар

23.01.2021, 14:20, Новости дня

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Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может быть задействовано на строительстве газопровода «Северный поток – 2», прибыло в немецкий порт Висмар, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic.

Судно до этого более недели находилось недалеко от Калининграда, а в четверг взяло курс на Висмар. В то же время другой российский трубоукладчик, «Фортуна», по-прежнему находится в районе недостроенного участка «Северного потока – 2» к югу от датского острова Борнхольм, куда он прибыл в пятницу, передает РИА «Новости».

Согласно данным MarineTraffic, недалеко от «Фортуны» находится также судно снабжения «Балтийский исследователь», которое 22 января взяло курс на германский порт Мукран, и судно-трубоукладчик «Академик Черский», выдвинувшееся 21 января в германский порт Висмар.

Ранее сообщалось, что «Фортуна» вышла из германского порта Висмар, взяв курс на восток, но так и не дошла до зоны продолжения укладки газопровода «Северный поток – 2», встав через несколько часов на якорь у германского порта Росток. Путь баржа продолжила во второй половине дня 21 января. По данным MarineTraffic, судно идет к месту проведения работ по укладке «Северного потока – 2», ориентировочное его прибытие на место – 23 января в 17.00 по местному времени. Недалеко от «Фортуны» находилось также судно снабжения «Балтийский исследователь», которое 22 января взяло курс на германский порт Мукран, и судно-трубоукладчик «Академик Черский», выдвинувшееся 21 января в германский порт Висмар.

Также в укладке работ будут принимать участие судно снабжения «Балтийский исследователь» и судно «Мурман». «Балтийский исследователь» в пятницу взял курс на германский порт Мукран, где хранятся трубы для газопровода.

США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.