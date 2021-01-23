 

Во Львовской области столкнулись поезд и маршрутка, есть пострадавшие

23.01.2021, 14:10, Новости дня
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Во Львовской области 23 января маршрутка столкнулась с поездом. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Львовской железной дороги.

ДТП произошло около 9.00.

“Приближаясь к переезду, водитель маршрутного автобуса “Львов – Пустомыты” пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, которые запрещали движение автотранспорта, и выехал на переезд. Заметив нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние оказалась недостаточным, чтобы предотвратить столкновение”, – говорится в сообщении.

В результате пострадали два пассажира автобуса, их доставили в больницу Пустомыт.

В пресс-службе отметили, что было задержано движение двух пригородных поездов, задержки в движении пассажирских поездов нет.

https://www.facebook.com/LvivRailway/posts/2773444216306853


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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