Сотрудник СБУ пытался убить коллегу на Украине

23.01.2021, 13:30, Новости дня

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предотвращении попытки убийства действующего сотрудника спецслужбы, по делу задержан его коллега.

«Были проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно – предупреждено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующий сотрудника СБУ», – передает РИА«Новости» заявление украинского ведомства. Подробности СБУ обещала предоставить позже.

Однако издание «Страна.ua» сообщило, что по подозрению в подготовке заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова был задержан сотрудник СБУ Андрей Расюк, а также бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескромный, который якобы сбежал после задержания прямо в наручниках.

«Экс-сбушника задержали по подозрению в передаче денег за организацию заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В связи с побегом Нескромного объявлен план-перехват. Правоохранители даже поставили маячки на государственной границе», – пишет издание со ссылкой на собственные источники.