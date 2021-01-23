Полиция начала раздавать маски участникам незаконной акции в Москве

23.01.2021, 13:30, Новости дня

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Сотрудники полиции раздают медицинские маски участникам несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве. Девушки-полицейские выдают маски всем, у кого их нет, призывая соблюдать эпидемиологической безопасности.

В то же время полицейские продолжают задерживать активных участников акции. Один из них пытался оказать сопротивление правоохранителям, оскорбив их, передает ТАСС.

Отмечается, что несовершеннолетних среди собравшихся на Пушкинской площади немного, однако замечен мужчина, пришедший на митинг с маленьким ребенком. Полиция постоянно предупреждает участников митинга об ответственности за незаконные акции и призывает людей разойтись.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.