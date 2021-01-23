Литва отправила на Украину группу военных инструкторов

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23.01.2021, 13:30, Новости дня
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Литва отправила на Украину очередную группу военных инструкторов, сообщило министерство национальной обороны республики. Эта уже пятая группа инструкторов, отправленная Вильнюсом на Украину.

«Сегодня (23 января) группа инструкторов, сформированная из добровольческих сил национальной обороны (NDVF), штаба по управлению военными доктринами, авиабазы ВВС Литвы и инженерного батальона имени Юозаса Виткуса вылетела на Украину», – говорится на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что Литва самостоятельно и во взаимодействии с союзниками по НАТО помогает Украине в реализации реформы в области военного образования и помогает применять западные стандарты в ВСУ. Также сказано, что Литва готова принять представителей Украины для обучения в своих центрах военной подготовки.

В 2014 году Вильнюс признал, что поставил Киеву элементы вооружения. На Украине отметили, что это было оружие советского производства. В 2019 году Литва передала Украине свои снятые с вооружения боеприпасы: Киев получил более 1 млн патронов к автоматам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии.



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