Мнение: Китай сегодня. Мы вас без телефона видим

23.01.2021, 13:12, Разное

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А вот, раз уж речь о Китае – классная заметка математика Ольшевского о том, что происходит там сейчас, то есть как работает “социальный рейтинг”. Подруга в Шанхае нарвалась – оказалась помечена желтым, то есть “возможно, заражена”. И всё, кранты. “Как же я куплю билет без телефона?” Попыталась телефон выключить – но и это бесполезно, камеры везде, и человек по ним легко отслеживается, точнее, его отслеживает хваленый китайский ИИ. Ольшевский полтора года как сам приехал из Китая, где читал лекции, и у него там осталась масса знакомых – то есть чувак держит руку на пульсе.

“- Давай поговорим? – звонит Олька из Шанхая. – Делать же абсолютно нечего.

– Ну, как нечего, – отвечаю. – Пять часов утра же уже. Я спать ложусь.

– Ну ты и ложись, – говорит Олька. – Ложись и параллельно со мной разговаривай.

– Разве не видишь? – спрашивает Олька. – Женщине скучно. Давай, развлекай меня.

– Я сейчас не по этой части, – мычу я. – А чего это тебе вдруг делать нечего?

– Да ты представляешь, – вводит меня Олька в курс дела. – Пошла это я в воскресенье погулять во французский квартал. На самокате покататься. По бутикам пошопаться. Кофе попить. Словом, культурно провести время.

– Взяла самокат, – рассказывает Олька. – И на пароме на тот берег реки поехала.

– Качу я на самокате, – рассказывает Олька. – Вдоль бутиков, как Русь-тройка. В тени развестистых платанов. А китайцы мне все улыбаются. И дорогу уступают. И руками все машут приветливо.

– Это же раньше, – улыбаюсь. – Русь тройкой была. А сегодня Русь уже на самокате всех обгоняет.

– Так, не перебивай меня! – возмущается Олька. – Своей русофобей. Вечно ты женщину перебиваешь! Где твои манеры! А еще профессор!

– Останавливаюсь я возле арабского магазинчика, – продолжает Олька. – Я там всегда останавливаюсь. Кувшинчики там расписные. Шарфики.

– И вдруг, – рассказывает Олька. – Мустафа мне руками машет. Маску на лице обеими руками поправляет. – Мы закрываемся! – кричит. И дверь свою у меня перед носом захлопывает.

– Еду дальше, – рассказывает Олька. – И вдруг вижу, все прохожие от меня шарахаются. В чем дело?

– Достаю телефон, – рассказывает Олька. – А у меня там статус с зеленого на желтый поменялся. Я теперь ковидно-опасная!

– Елки-палки! – восклицает Олька. – Да это же ошибка! Ошибка GPS! Я же знаю, там рядом со французскими кварталами есть один блок, там три случая вчера обнаружили. Ну и что? Я же перед прогулкой специально на карте посмотрела, куда нельзя. И я туда не заехала! До границы с зоной у меня метра три было! Это ошибка!

– Ну, думаю, – рассказывает Олька – Трындец! Что делать?

– Думаю, – рассказывает Олька,- а сама телефон мгновенно выключаю. Чтобы они меня не вычислили.



Камеры в Китае.

– Надо быстро домой, – рассказывает Олька. – Качу к парому. А как билет на паром купить? Без телефона же не купишь. А телефон включать нельзя – там же у меня желтый статус. С желтым же тоже билет не продадут. Еще спасибо, что не красный, с красным бы они на меня бы атомную бомбу бы сбросили.

– И тут, – рассказывает Олька. – Из-за угла скорая помощь. Колеса визжат на повороте, сирена. И она прямо на меня едет.

– Останавливается с визгом, – рассказывает Олька. – А оттуда их шестеро выскакивает. Все в скафандрах, в очках. Двое с носилками. И ко мне.

– Обрызгали меня белым чем-то с ног до головы, – рассказывает Олька. – Окружили и с четырех сторон обрызгали. Чем-то липким. И в машину. В госпиталь повезли. Тест делать.

– Сделали тест, – рассказывает Олька. – Отрицательный. Успокоились немного.

– Мы вам, – говорят, – статус ваш социальный на 10 пунктов понижаем. За то, что вы телефон выключили. И за то, что пошли дальше вирус распространять. Это – антигражданское поведение. На такое ни один гармоничный китаец не способен. Одни лаоваи всегда!

– Главное, – говорят. – Выключай не выключай, мы же за вами, за лаоваями, все равно по камерам наблюдения наблюдаем. От нас не укроешься! Так всем своим и передай!

– Спасибо, хотя бы до дому довезли, – смеется Олька. – А то бы без них я в обход 15 километров чесала бы.

– И вот я уже второй день дома сижу, – говорит Олька. – В четырех стенах. Лезу на эти стены от скуки. Еще 12 дней из квартиры выходить нельзя. Трындец! Влипла!” (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ)