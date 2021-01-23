 

Папа Римский причислил Навального к лику святых

23.01.2021, 13:11, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Папа Римский Франциск своим указом причислил Алексея Навального к лику святых, признав его великомученником.

– Этот человек по своим деяниям приближен к Христу более, чем кто угодно из ныне живущих смертных. Его проповедь на YouTube-канале способна творить чудеса. Он, подобно Христу, взял на себя грехи человечества, и нынче несёт свой крест, подвергаясь таким же мукам и гонениям за свою веру, как и Спаситель. Даже постановочные суды над ними были практически одинаковыми. Все христиане мира должны признать заслуги святого Алексея, уверовать в его второе пришествие и свершение им Страшного Суда над коррупционерами, – прокомментировал своё решение понтифик.

Позднее на официальном сайте Папы был опубликован полный текст документа, в котором также говорится о причислении 12 ближайших соратников Навального по ФБК к лику равноапостольных блаженных.

В РПЦ решение понтифика уже назвали “очередной раскольнической ересью Запада” и пообещали “в самое ближайшее время” предать Навального анафеме.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Необъяснимо исчезнувший поезд

25.10 / Луна затмила Солнце на снимке NASA и испортила оборудование

22.08 / Мнение: 7 любимых развлекательных книг от Софьи Багдасаровой

17.09 / Любовь и немного токсично: “Сумерки” и еще два фильма о зависимостях в отношениях

14.08 / Политическая дезинсекция

04.11 / Лавров объяснил цель розыска Тихановской в России

01.01 / Мнение: Черно-белый мир и “Раскрашенная птица”

19.01 / Аналитик Бодрова рассказала об изменении курса рубля после инаугурации Байдена

31.07 / Инъекции ботокса могут уменьшить депрессию

20.11 / “Надо вернуть мозги”: экс-глава Севастополя о единственном способе получения Крыма Украиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска