Папа Римский причислил Навального к лику святых

23.01.2021, 13:11, Разное

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Папа Римский Франциск своим указом причислил Алексея Навального к лику святых, признав его великомученником.

– Этот человек по своим деяниям приближен к Христу более, чем кто угодно из ныне живущих смертных. Его проповедь на YouTube-канале способна творить чудеса. Он, подобно Христу, взял на себя грехи человечества, и нынче несёт свой крест, подвергаясь таким же мукам и гонениям за свою веру, как и Спаситель. Даже постановочные суды над ними были практически одинаковыми. Все христиане мира должны признать заслуги святого Алексея, уверовать в его второе пришествие и свершение им Страшного Суда над коррупционерами, – прокомментировал своё решение понтифик.

Позднее на официальном сайте Папы был опубликован полный текст документа, в котором также говорится о причислении 12 ближайших соратников Навального по ФБК к лику равноапостольных блаженных.

В РПЦ решение понтифика уже назвали “очередной раскольнической ересью Запада” и пообещали “в самое ближайшее время” предать Навального анафеме.

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