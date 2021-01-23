Названы правила питания для достижения долголетия

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23.01.2021, 13:10, Разное
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Врач Олег Кириллов назвал правила питания, которые нужно соблюдать для достижения долголетия. По его словам, гены – это только 30%, важное значение имеет употребляемая пища.
В целом питаться нужно разнообразно и полноценно. В особенности за рационом должны следить пожилые. С возрастом наблюдается потеря зубов, поэтому некоторые продукты люди не употребляют. Еще есть особенность – апоптоз, когда старые клетки гибнут, а новые не образуются. В результате падает скорость обменных процессов. Другой проблемой считается выработка меньшего количества пищевых ферментов, поэтому ухудшается доставка питательных веществ.

В рационе должны присутствовать продукты, которые полезны для нервной системы. В сутки нужно есть минимум 100 граммов белка. Это может быть мясо, рыба, творог, сыр. Чтобы кости оставались крепкими, необходим кальций и витамин D. Часто у пожилых наблюдаются заболевания сердца и сосудов, это значит, что нужно ограничить потребление поваренной соли.

К 70 годам человек имеет немало хронических болезней. В меню нужно вносить коррективы. Людям в любом возрасте категорически нельзя употреблять чипсы и газированные напитки. Пища должна легко усваиваться, быть теплой, а не холодной или же горячей. От жареной еды лучше отказаться, предпочтительной является варка или приготовление на пару.

Важно в день употреблять полтора литра жидкости. Если этого не делать, то увеличится риск появления тромбозов.

Источник: vpravda.ru



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