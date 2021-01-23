Сын Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского пришел на премию с травмированным лицом

23.01.2021, 13:10, Разное

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У Петра Кончаловского было заметно красное пятно на лице, когда он позировал на церемонии «Золотой орел» вместе со своими близкими.

Недавно в Москве прошла церемония вручения премии «Золотой орел». Номинированным актерам выдавали награды в 1 павильоне “Мосфильма”. Там, как и всегда, собрались самые известные звезды русского кинематографа. Одними из них были Андрей Кончаловский вместе со своей женой Юлией и их 17-летним сыном Петром. Юноша создал вокруг себя некий ажиотаж, после того как многие заметили, что у него травмировано лицо.

Как информирует teleprogramma.pro Чтобы скрыть недостаток, звёздный наследник заранее заклеил его лейкопластырем. Хотя ему это не совсем удалось, поскольку под глазом все равно было видно красное пятно. Несмотря на это, Петр хорошо выглядел в красивом классическом костюме на фоне своих родителей. Они, так же как и Петр, не подавали виду, будто что-то не так, и со временем окружающие перестали пристально смотреть на него.