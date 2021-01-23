Мнение: Право на дворец
23.01.2021, 13:03,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
По всей стране проходят несанкционированные акции протеста. В Новосибирске на протест вышли около четырех тысяч человек, во Владивостоке – около трех тысяч, в Якутске – около трехсот…
Продолжаются и задержания, которые начались еще накануне.
Я правильно понимаю, что людей задерживают, отстаивая право на дворец и прочие активы? И не только Путина, но и каждого чиновника, депутата, силовика, встроенного в вертикаль власти?
Или неправильно?
Фотографии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет