Мнение: Право на дворец

23.01.2021, 13:03, Разное

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По всей стране проходят несанкционированные акции протеста. В Новосибирске на протест вышли около четырех тысяч человек, во Владивостоке – около трех тысяч, в Якутске – около трехсот…

Продолжаются и задержания, которые начались еще накануне.

Я правильно понимаю, что людей задерживают, отстаивая право на дворец и прочие активы? И не только Путина, но и каждого чиновника, депутата, силовика, встроенного в вертикаль власти?

Или неправильно?

Фотографии отсюда