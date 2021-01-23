 

Мнение: Право на дворец

23.01.2021, 13:03, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По всей стране проходят несанкционированные акции протеста. В Новосибирске на протест вышли около четырех тысяч человек, во Владивостоке – около трех тысяч, в Якутске – около трехсот…

Продолжаются и задержания, которые начались еще накануне.

Я правильно понимаю, что людей задерживают, отстаивая право на дворец и прочие активы? И не только Путина, но и каждого чиновника, депутата, силовика, встроенного в вертикаль власти?

Или неправильно?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Александра Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира

06.12 / Жительнице США найти у себя COVID-19 в прямом эфире в TikTok помог кофе

27.10 / Мнение: Немцы жалуются на Навального

24.08 / Скандалы: Магомед Магомедов: «Я готов пройти полиграф»

24.07 / ЦИК анонсировал трехдневное голосование на выборах в сентябре

05.07 / Брайан Остин Грин прокомментировал слухи о романе с двумя моделями одновременно

09.11 / “Связано с общим снижением риска”: Ученые рассказали о влиянии перца чили на долголетие

13.07 / Астрономы обнаружили на Солнце опасный для Земли “каньон огня”

29.10 / Лукашенко нашел для Зеленского дела поважнее: Не надо в наш огород лезть

12.12 / РБК: осенью несколько тысяч россиян останавливались в отелях стран Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска