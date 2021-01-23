 

Пьяный водитель сбил ребенка на тротуаре в Крыму

23.01.2021, 12:42, Новости дня
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Пьяный водитель в Джанкойском районе Крыма выехал на тротуар и сбил двух пешеходов, в том числе ребенка, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

ДТП  произошло в селе Стальное Джанкойского района. Водитель автомобиля ВАЗ-2109, двигаясь по одной из центральных улиц поселка, выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов – 23-летнего мужчину и 14-летнего мальчика, после чего наехал на электроопору, передает РИА «Новости»  сообщение МВД. Оба пешехода получили телесные повреждения и доставлены в Джанкойскую районную больницу. Водитель задержан.

«Установлено, что водитель ВАЗ-2109, согласно результатам проведенного освидетельствования, находился в состоянии алкогольного опьянения», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в  Башкирии в Мишкинском районе автомобиль УАЗ столкнулся с велосипедом, которым управлял девятилетний мальчик. В результате аварии мальчик получил тяжкие телесные повреждения. Ряд СМИ сообщили, что УАЗ принадлежит «Почте России», и в аварии может быть виновен ребенок, так как в момент ДТП он был пьян. Региональный минздрав объяснил, что, возможно, алкоголь попал в организм мальчика случайно, через дезинфицирующее средство.



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