Умер экс-главком ВМФ Феликс Громов

23.01.2021, 12:42, Новости дня

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Бывший главком Военно-морского флота РФ адмирал Феликс Громов скончался в возрасте 83 лет, сообщил представитель Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

«Феликс Николаевич скончался в пятницу. Сейчас определяется место и дата его похорон», – передает сообщение Дерябина ТАСС.

Адмирал умер в пятницу. О причинах смерти пока не сообщается.

Феликс Громов родился в 1937 году. В 1955-м начал службу на Тихоокеанском флоте помощником командира батареи. Некоторое время служил в Ракетных войсках стратегического назначения, после чего вернулся в ВМФ СССР на Тихоокеанский флот, где командовал крейсерами «Адмирал Сенявин» и «Дмитрий Пожарский». В июне 1977 года стал начальником штаба 4-й учебной дивизии кораблей Ленинградской военно-морской базы. С февраля 1981 года – начальник штаба, с июня 1982 года – командир 8-й оперативной эскадры Тихоокеанского флота. В октябре 1984 года Громов был назначен первым заместителем командующего Северным флотом, а спустя четыре года – командующим. С 1992 по 1996 года был командующим ВМФ России. Звание «адмирал флота» Громову было присвоено в 1996 году.