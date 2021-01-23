 

Правительство не поддержало проект о наказании за вовлечение подростков в митинги

23.01.2021, 12:42, Новости дня
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Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении уголовного наказания в виде пяти лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги, объяснив это тем, что в УК уже предусмотрена ответственность за такое преступление.

«Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных публичных мероприятиях, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в случаях, если такие мероприятия представляют опасность для жизни несовершеннолетнего, может быть квалифицировано по ст. 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего», – передает текст отзыва РИА «Новости».

В пояснительной записке к законопроекту нет данных правоприменительной практики о недостаточности и неэффективности существующих в настоящее время мер ответственности за данные нарушения, отметили в правительстве.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги вместо административной ответственности ввести уголовную. Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков. 

Следственный комитет и Верховный суд  России концептуально поддержали законопроект Марченко.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального распространили в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях.

Сторонникам блогера также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.



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