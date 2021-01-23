Мнение: Как Жан Пиаже грабит порядочных людей

23.01.2021, 12:34, Разное

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Знаменитый эксперимент. Перед дошкольником ставят две одинаковые чашки с водой и спрашивают, где воды больше. Ребёнок говорит, что «одинаково». Потом воду из одной чашки переливают в узкую колбу, в которой вода стоит выше. Теперь ребёнок говорит, что в колбе воды больше.

Опыт продолжают с пластилином. Показывают ребёнку два одинаковых куска пластилина, потом один из кусков пластилина раскатывают в колбаску. Ребёнок теперь думает, будто раскатанный кусок больше.

Вот типичный пример эксперимента — он на английском, но всё понятно и без перевода:

https://www.youtube.com/watch?v=gnArvcWaH6I

Любопытные могут найти больше информации по словам «феномен Пиаже» или «задачи Пиаже». Это настолько известная особенность детского мышления, что по ней даже делают мемы (glass has more water meme).

Фокус Пиаже надёжно обманывает только дошкольников. В 7-10 лет ребёнок обычно уже начинает интуитивно давать правильные ответы, а в 11-13 лет может объяснить, почему количество воды или пластилина не меняется при изменении формы. Можно использовать этот приём и для проверки умственного развития взрослого человека. Больные с дебильностью имеют интеллект на уровне ребёнка 9-12 лет, а больные с нерезко выраженной имбецильностью на уровне ребёнка 6-9 лет.

К сожалению, когда в дело вступает жадность, инстинкты берут верх над рассудком и откатывают мышление интеллектуально здоровых взрослых людей на уровень дошкольника. На этом основаны не только размеры гамбургеров (большой гамбургер делают выше, а не шире), но и весь бизнес потребительских кредитов: клиенту кажется, будто раскатанный в колбаску на 3 года кредит меньше, чем та же сумма денег одной большой кучей. Банковский клерк может смело объяснять заёмщику все цифры, включая размер переплаты: заёмщик пропустит мимо ушей всё, кроме размера ежемесячной выплаты.

— Айфон стоит 120 тысяч рублей, но вы можете взять его в кредит на три года, платить надо будет по 6 тысяч рублей в месяц.

— Новый айфон за 6 тысяч рублей? Звучит как выгодная сделка. Беру!

Покупатель айфона в этом примере вполне может быть главным экономистом завода или преподавателем высшей математики в вузе. Если бы речь шла про задачу из учебника, заёмщик щёлкнул бы её моментально, как дверь орех. К сожалению, две страсти — нежелание расставаться с деньгами и жажда обладания статусной вещью — надёжно отключают доли мозга, которые отвечают за абстрактное мышление.

Аналогичный сбой мышления большинство людей демонстрирует каждый раз, когда нужно охватить взглядом несколько лет. Плюс-минус месяц — вот горизонт зрения, который считается в нашем обществе нормой.

Типичная история, разные вариации которой я читаю в соцсетях чуть ли не каждую неделю. Сестра Аня много лет работала и купила себе квартиру, которую теперь сдаёт. Сестра Оля просит пустить её пожить в этой квартире, так как она родное сердечко, а без денег от аренды Аня может и обойтись. Длинная череда выплат по ипотеке остаётся за кадром: видна только несправедливость в виде «сидящей на сене» Ани, которая и сама не живёт в квартире, и не пускает туда сестру.

Аналогичный кейс. Эдуард покупает шиномонтаж и берёт своего друга Петю в помощники. Петя считает Эдуарда рвачом, так как тот зарабатывает огромные деньги. За кадром остаются и годы, на протяжении которых Эдуард копил на оборудование, и даже несколько месяцев «несезона», в которые шиномонтаж работает чуть ли не в убыток.

Ещё пример из жизни. В большинстве фирм основная масса сотрудников всячески отлынивает от учёбы, на курсы повышения квалификации взрослых людей приходится гнать чуть ли не хворостиной. Ход мыслей у сотрудников следующий: тратить усилия, сопеть над учебниками нужно прямо сейчас, а выгоду от учёбы я получу только через полгода-год, то есть никогда.

Все эти когнитивные искажения связаны с тем, что финансово неграмотные люди предпочитают жить «здесь и сейчас». Когда работа идёт без отсрочки платежа, — на стихийных рынках люмпен-пролетариата, к примеру, — проблемы нет. Разгрузил машину, получил тысячу рублей, купил лекарство и закуску к нему. Беда в том, что большая часть из нас имеет возможность заключать растянутые по времени сделки без одобрения опекуна: устраиваться на постоянную работу, брать кредиты на длительный срок. Когда столь важные решения принимаются на эмоциях, на уровне мышления дошкольника, итогом обычно оказываются убытки.

Есть масса нехитрых приёмов, позволяющих избежать этой ловушки. Можно, например, грубо планировать своё будущее на 15 лет вперёд: «я получаю 50 тысяч в месяц, за 15 лет я заработаю 9 млн рублей, из них я 4 млн потрачу на квартиру, 1 млн на еду, столько-то на другие траты». Другой популярный способ — жить по-самурайски, «делай, что должно, и будь что будет». Кредитов не брать, при этом каждый месяц отправлять половину денег на текущие траты, а другую половину инвестировать в надёжные инструменты.

К сожалению, обычно проблема находится не на уровне «я не знаю, как правильно распоряжаться деньгами», а на уровне «не учите меня жить, помогите лучше материально». Такая логика, увы, практически обрекает нежелающего учиться на бедность.