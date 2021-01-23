Мнение: Навальный дарит праздник

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23.01.2021, 12:23, Разное
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На канале “База” смешное. Мне особенно понравилось про “временное ослабление коронавирусных ограничений” в Москве. Думаю, надо было еще и билеты в театре и кино бесплатными сделать. И объявить, что это типа “для приобщения молодежи к культуре”. Чем-то это все напоминает хохмы при Советской власти – когда по советскому телевидению в ночь на Пасху пускали всегда передачу “Мелодии и ритмы зарубежной эстрады” часов на несколько, где показывали выступления Битлз, Квин и чуть ли не Дип Пёрпл – словом, что угодно, лишь бы заставить людей сидеть дома и не ходить на крестный ход.

“23 января по всей России, похоже, объявлено Днём Аттракциона Невиданной Щедрости. Различные региональные и федеральные структуры бьются между собой за право отвлечь внимание и время россиян.

Итак, например, студенты МАИ смогут завтра закрыть любые долги по учёбе. А вообще в Москве неожиданно с сегодняшнего вечера введены послабления коронавирусного режима – так, теперь будут в расширенном режиме работать музеи и театры. Впрочем, на ночную жизнь послабления не распространяются.

В Брянске пройдёт в самом центре города какой-то неожиданный праздник – с катаниями на тюбингах, блинами с лопаты и глинтвейном.

А вот, например, РАНХиГС решило, что суббота – самое время обсудить стипендии. Завтра – встреча со студентами на эту тему. А чтобы те, кого деньги не особо интересуют, всё равно посетили родные стены вуза, руководство назначило на этот день ещё и внеочередные предэкзаменационные консультации.

В Екатеринбурге в школах проведут Единый классный час в честь Дня воинской славы России. Нет времени, как говорится, объяснять.

Власти Краснодара не стали мучать и без того несчастную Му-Му и тупо сообщили, что завтра не будут перекрывать для пешеходного движения улицу, которую традиционно закрывали для автомобилей в выходные. Надо ли уточнять, что завтра планировалось провести именно на этой точке?

В общем, 23 января – новый государственный праздник в России. День, когда можно загадывать любые желания”.

Источник: Размышления вольного социолога



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