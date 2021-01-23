Назван самый полезный чай для здоровья сердца

23.01.2021, 12:22, Разное

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Врачи рассказали, какой чай является самым полезным для сохранения здоровья сердца. Повышенное давление провоцирует многие патологии сердечно-сосудистой системы, в результате это может привести к инсульту или же инфаркту.

На фармацевтическом рынке существует немало лекарство от гипертонии. Кроме того, есть методы, которые позволяют снизить давление другими способами. Одним из них является употребление зеленого чая. В данном напитке содержатся флавоноиды, которые оказывают позитивное воздействие на работу сердца.

Зеленый чай помогает снизить систолическое артериальное давление на 2,1 мм ртутного столба, а диастолическое – на 1,7 мм. Что касается черного чая, то эффект снижается на треть, однако этот напиток также помогает бороться с гипертонией.

Чтобы давление не поднималось, врачи советуют не забывать о правильном питании и двигательной активности. Контролировать показатели помогают аэробика и растяжка.

Источник: profile.ru