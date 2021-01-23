 

Актриса Мирослава Карпович показала стройные ноги в белом платье

23.01.2021, 12:22, Разное
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Российская актриса Мирослава Карпович показала подписчикам стройные ноги в белом платье. Звезда сериала «Папины дочки» за последнее время часто меняла имидж и стиль в одежде.
Ранее Карпович была брюнеткой с длинными волосами, а сейчас стала блондинкой, отдав предпочтение короткой стрижке. Поклонники связывают такие перемены с тем, что она начала встречаться с Павлом Прилучным. Карпович очень нравится ходить по магазинам и выбирать обновки. Так, она померяла белое платье сложного кроя. Наряд обладал корсетом, широким поясом и двухъярусной юбкой, на воротнике и коротком рукаве присутствовали небольшие оборки.

Платье на стройной Мирославе Карапович смотрелось очень хорошо. В комментариях к публикации фолловеры отметили, что за счет фасона актриса выглядит в наряде очень стройной. Нашлись и те, кто посоветовал знаменитости изменить прическу и цвет волос, поскольку сейчас она выглядит гораздо старше своих лет.

Саму же актрису устраивает собственный внешний вид. На негативные комментарии хейтеров она не реагирует.



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