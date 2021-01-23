 

“Не мог ее обидеть”: Марина Федункив не верит в рукоприкладство Давида Манукяна

23.01.2021, 12:22, Разное
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Актриса Марина Федункив не верит в рукоприкладство блогера Давида Манукяна по отношению к Ольге Бузовой. По ее словам, артист не мог обидеть возлюбленную.
Федункив прокомментировала расставание Ольги Бузовой и Давида Манукяна, о котором звезда «Дома-2» пояснила сразу же после своего дня рождения. Актриса лично знакома с обоими знаменитостями, она не верит, что Дава мог поднять руку на избранницу. Когда Федункив пересекалась с возлюбленными на съемочной площадке, то никогда не видела, чтобы Манукян как-то плохо относился к Бузовой. В целом актриса назвала блогера хорошим и воспитанным молодым человеком.

В то же время комедийная артистка не исключает, что отношения Манукяна и Бузовой могли быть очень эмоциональными. Все творческие люди имеют нестабильную психику. Ведущая является Козерогом, а значит, напористым человеком. Причины расставания пары могут быть разными.

Сначала Бузова заявила, что не собирается говорить о подробностях случившегося. Однако потом в разделе «Истории» в социальной сети Instagram опубликовала переписку, из которой становится понятно, что возлюбленный поднимал на нее руку. Сам Манукян пока не дал никаких комментариев на этот счет.



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