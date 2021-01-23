 

Политик Лебедько: Деятельность Тихановской за пределами Белоруссии – это кошмар или удар для Лукашенко

23.01.2021, 12:08, Разное
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В условиях жесткого авторитаризма и тоталитаризма оппозиционная деятельность на территории государства становится либо неосуществимой, либо осуществимой в очень значительными ограничениями. По этой причине многие политологи сходятся во мнении, что деятельность Светланы Тихановской. которая была вынуждена покинуть Белоруссию, имеет малую эффективность.

Политик Анатолий Лебедько придерживается иной точки зрения. Эксперт убежден деятельность Тихановской за пределами страны – это кошмар или удар для Лукашенко. Дело в том, что за полгода супруга оппозиционного деятеля набрала медийный вес, заручилась поддержкой белорусской и мировой общественности, что превратило ее в полноценного противника режима.

Лебедько поведал, что Тихановская хочет вернуться домой. При этом команда политика уточнила, что для этого в стране должны произойти соответсвующие изменения. Приезжать для того, чтобы мир увидел пару сюжетов пропаганды об аресте Тихановской, оппонент Батьки не намерена.

Эксперт добавил, что главными действующими игроками в нынешней ситуации являются не оппозиционные политики, а народ. На данный момент ни у Лукашенко, ни у протестующих не хватает сил, чтобы одержать окончательную победу, резюмировал Лебедько.



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