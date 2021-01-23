 

В Ноябрьске из-за морозов погасили Вечный огонь

23.01.2021, 11:37, Новости дня
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Подачу газа в систему, снабжающую Вечный огонь в Ноябрьске (ЯНАО), временно отключили из-за морозов. Утром в субботу температура воздуха опустилась до -46 градусов, сообщила пресс-служба администрации города.

«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы… в связи с низкой температурой воздуха на Площади Памяти временно отключена подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь. Как только температура повысится, подача газа возобновится», – передает РИА «Новости» сообщение горадминистрации.

Экстренные службы предупредили ямальцев о серьезном похолодании, а глава региона Дмитрий Артюхов в пятницу сообщил в соцсетях, что в выходные температура воздуха понизится до минус 50 градусов и посоветовал не выезжать за город без крайней необходимости.

Ранее сообщалось, что в субботу, воскресенье и понедельник на севере Иркутской области ожидаются морозы до -58 градусов.

Между тем жителям Центрального федерального округа пообещали оттепель до +5 градусов.



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