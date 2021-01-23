В РФ за сутки зарегистрировали 20,9 тыс. случаев коронавируса

23.01.2021, 11:37, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За минувшие сутки в РФ выявлен 20921 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сказано в сообщении штаба в Telegram, «за последние сутки в РФ выявлено 20921 новый случай COVID-19 в 85 регионах, из них 11,2% без клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3056, Москве – 2668, Московской области – 1121. Всего в стране выявлено 3698273 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3109315 человек, из них 27779 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 559 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 68 971 человек.

Накануне, 22 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 21513. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 592.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.