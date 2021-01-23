Хоккеист получил сотрясение мозга в драке в матче молодежных команд в России

23.01.2021, 11:36, Новости дня

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У хоккеиста новокузнецкого клуба «Кузнецкие медведи» Демида Паничкина диагностировали сотрясение мозга после драки с капитаном команды «Омские ястребы» Тимофеем Давыдовым во время матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

«У него диагностировано сотрясение без ушиба мозга, он находится в удовлетворительном состоянии, в понедельник будет сделана контрольная МРТ», – передает ТАСС сообщение пресс-службы минздрава Омской области.

Уточняется, что во время пятничного матча Паничкин подрался с Давыдовым, в результате чего первого унесли с площадки на носилках. Позже Давыдов записал видеообращение, где извинился за драку и объяснил, что он заступился за голкипера своей команды. Тем временем МХЛ решила дисквалифицировать Давыдова на четыре матча.

Управляющий директор лиги Александр Гуськов заявил, что «Кузнецкие медведи» отказались проводи повторный матч с «Омскими ястребами», который должен состояться в субботу.