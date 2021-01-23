 

Хоккеист получил сотрясение мозга в драке в матче молодежных команд в России

23.01.2021, 11:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

У хоккеиста новокузнецкого клуба «Кузнецкие медведи» Демида Паничкина диагностировали сотрясение мозга после драки с капитаном команды «Омские ястребы» Тимофеем Давыдовым во время матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

«У него диагностировано сотрясение без ушиба мозга, он находится в удовлетворительном состоянии, в понедельник будет сделана контрольная МРТ», – передает ТАСС сообщение пресс-службы минздрава Омской области.

Уточняется, что во время пятничного матча Паничкин подрался с Давыдовым, в результате чего первого унесли с площадки на носилках. Позже Давыдов записал видеообращение, где извинился за драку и объяснил, что он заступился за голкипера своей команды. Тем временем МХЛ решила дисквалифицировать Давыдова на четыре матча.

Управляющий директор лиги Александр Гуськов заявил, что «Кузнецкие медведи» отказались проводи повторный матч с «Омскими ястребами», который должен состояться в субботу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / “Поддержу каждого”. Тихановская призвала белорусов на общенациональную забастовку, если Лукашенко не уйдет в отставку

30.08 / Обнаружен эффективный метод лечения рака мозга у детей

04.12 / Голикова объяснила разницу в статистике оперштаба и Росстата по COVID-19

28.10 / FAZ – в отличие от Путина, Макрон не дождётся от Эрдогана извинений

13.08 / Экс-мэру Оренбурга вынесли приговор

03.08 / Богатейшие россияне потеряли более 23 млрд долларов

14.01 / Гозман: Остановить Навального нельзя, можно только убить. Надеюсь, у них не получится

01.01 / Инфляция в РФ по итогам 2020 года составила 4,9%

01.10 / Фотошпионы сняли кроссовер BMW X4 M 2022 года с обновленной внешностью

19.10 / В женском движении “За майбутнє” выступили за снижение налогов для малого и среднего бизнеса в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска