Мнение: ЗОЖ – это секта

23.01.2021, 11:36, Разное

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Как известно из истории религий, многие приходят к религиозному просветлению в результате потрясений и личных катастроф. Или, как говорит народная мудрость, «в воздушной яме на самолете атеистов не бывает». Вот то же самое со здоровым образом жизни, который мы для краткости будем называть ЗОЖ.

Как ни посмотрю вокруг – нет ни одного счастливого, нормального, человека, который вдруг сделался бы адептом ЗОЖ. Один вылечился от неприятной болезни и тут же подался в ЗОЖ и теперь пытается просветлить остальных. Этот развелся, перестал бухать, и таскает гантели, как дурак. А этот вот украл все рекламные бюджеты в московском филиале иностранной компании и теперь ездит по всем марафонам мира и постит в инстаграмчик – какой он подтянутый и спортивный и, конечно же, не пьет и не курит.

Но всех их отличает одна вещь – глубокое душевное неспокойствие. А вот это всё – от гантелей до костюмчика для марафона – это всё субститут. Подмена.

Именно этот необходимый компонент для конвертации человека в ЗОЖника – revelation – и делает ее разновидностью религии. Ну, правда, ведь мы все знаем, что религия – это вчерашняя секта, которая набрала достаточно поклонников для того, чтобы начать душить остальные секты, чтобы убрать их с поляны общественной жизни.

Слава Богу, ЗОЖники все еще остаются сектой и их храмы не стоят в каждой деревне. Хотя в городах – стоят: все эти лавки по продаже особо полезной еды и соков, а также, с натяжкой – магазины кроссовок.

Но свой Катехизис (пока еще не Библия) у них все-таки имеется. И строгий свод правил поведения для верующего. Не пить, не курить, бегать, прыгать, стучать в мячик, отжимать сок и отжиматься от пола. В этом они достигли такого влияния на политиков и медиа, что в европейских карантинах, когда людям просто запрещали выходить на улицу, этим разрешили кататься на их велосипедиках и бегать. Несмотря на то, что, в отличие от спокойно идущего человека, их потенциально инфицированное дыхание с брызгами тянется не на два метра, а на все двадцать. И ничего – никто не видит в этом противоречия.

А всё потому, что из секты очень легко сделать боевой отряд для подавления инакомыслия в обществе. Например, бороться с ковид-диссидентством. Ну и опять-таки безопасная подмена в общественной жизни – бегайте до усрачки, лишь бы политикой не занимались.

Ну что вы насупились? Слово «секта» вам не нравится? Вообще-то основной отличительный признак здорового движения от секты – это стремление сектантов вещать и поучать всех остальных вокруг себя. И как раз это и отличает фанатов ЗОЖа в качестве именно сектантов – вон, посмотрите на веганов. Жри ты что хочешь, но кто тебе дал право других поучать, что им есть? Говорила же мама, что неприлично корчить рожи, когда кто-то ест рядом с тобой то, что тебе не нравится. Просто потому что это невежливо.

Понятное дело, что после эскапад бывшей школьницы Греты (а ныне 18-летней активистки, что тождественно «бездельницы») любое хамство и манипуляции возможны. Но мы-то с вами не шведские экологи. Мы выпиваем, закусываем красным мясом и курим. Последнее, как оказалось, сильно снижает риск заражения новым китайским вирусом, потому что легкие и так уже поражены. Об этом говорят даже врачи. Помалкивает только ВОЗ – и то потому, что на борьбе с курением они подняли за последние 20 лет самые большие финансы. Им признаться в анти-ковидных свойствах табакокурения – это выстрелить себе в голову.

Так что будем считать это нашим сектантским верованием – что мы, не люди что ли? Курим наш маленький апокриф, листик за листиком, несмотря на то, что язычники выгоняют нас на мороз курить, на арену к львам, на растерзание антитабачных вигилиев. Пытают нас физически и психически в ресторанах и аэропортах. Унижают в офисах и на улицах. И ничего – мы даже не подняли их на вилы. И даже никого не убеждаем покурить с нами.

Но самое смешное, что случилось с адептами стройного спортивного тела и здорового питания – это жирные негритянки.

ЗОЖников опустили. Более мощная секта бодипозитивщиц обнулила их усилия и верования. Нынче считается, что быть жирной – это не только красиво, но и полезно для здоровья. А кто так не считает, тот расист и сам свинья. Даже «Космополитен» берет на обложки девушек с третьей степенью ожирения, явным диабетом (хорошо бы, не инсулиновым). И благо бы они работали просто на любителей пышек – таких всегда в популяции хватает. Так нет же: они пишут «This is healthy». Healthy! Здорово – с ударением на вторую «О». Ну не больные ли они там все?

Могу представить, как сейчас рвутся сердца ЗОЖников, измученные нарзаном. Все то, что они нам проповедовали, пошло под нож. Так поднимем же за это стаканчик! И, может, даже закурим. Потому что кра-со-та.