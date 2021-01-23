Протесты в поддержку Навального. На площади в Москве, где должна была пройти акция, начали ремонт, на подъездах к городу – бронетехника

23.01.2021, 11:35, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Москве на Пушкинской площади утром 23 января начали перекладывать плитку, сообщил “Проект” в Facebook.

В 14.00 на этой площади планируют собраться сторонники оппозиционного политика Алексея Навального, говорится в сообщении штаба политика в Twitter. Они намерены пройти маршем до Манежной площади.

Алексей Навальный в заложниках у людей, которые всего пять месяцев назад попытались его убить. Свободу Алексею Навальному!

Приходите на шествие до Манежной площади. Собираемся в 14:00 на Пушкинской. pic.twitter.com/nSQqQIsdoF

— Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) January 23, 2021

Работники коммунальных служб сказали “Проекту”, что ремонтные работы на площади могут продлиться весь день.

https://www.facebook.com/www.proekt.media/posts/2909541312661406

Кроме того, корреспондент “Медузы” примерно в 10.00 по местному времени заметил на подъезде к Москве колонну бронетехники. Она двигалась по Горьковскому шоссе в сторону Москвы. Сколько транспортных средств в ней было, не уточняется.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. В его организме нашли яд из группы “Новичок” – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем, как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

Российские власти начали готовятся к протестам заранее. В министерстве внутренних дел страны предупредили об ответственности за участие в “несанкционированных акциях 23 января”, а министерство просвещения призвало родителей не пускать детей на митинги.

Кроме того, за два дня до акций протеста задержали нескольких соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией – Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш 22 января отправили на девять суток под арест.

Акции протеста начались более чем в 10 городах, задержали уже как минимум 48 человек. Издание “ГОРДОН” следит за событиями в режиме онлайн.

—