 

Трамп о планах на будущее: Мы что-то сделаем, но не сейчас

23.01.2021, 11:35, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бывший президент США Дональд Трамп впервые пообщался с журналистами после завершения каденции. Об этом 22 января сообщил Washington Examiner.

Журналист издания поговорил с Трампом 22 января, когда он обедал с друзьями с своем гольф-клубе во Флориде.

“Мы что-то сделаем, но не сейчас”, – ответил он на вопрос о планах на будущее.

Затем вошел помощник президента и “быстро, но вежливо прекратил общение”, пишет издание.

Каденция Трампа завершилась 20 января, когда в должность президента вступил Джо Байден. Трамп не присутствовал на инаугурации преемника, он покинул Белый дом на вертолете. На базе морской авиации Эндрюс (штат Мэриленд) прошла короткая церемония прощания с бывшим президентом.

Сенат США должен вскоре рассмотреть вопрос импичмента Трампу, который ему объявила 13 января Палата представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”. 

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Мнения: Как воспитать в российских военных «сознание победителей»

25.12 / Появление роя дронов анонсировано в России

22.07 / В ОПРФ заявили о создании массовой независимой системы наблюдения за выборами

16.12 / ЕС подготовил третий список санкций по Белоруссии

12.11 / Британский экс-премьер – «Лондон внезапно перестал быть незаменимым мостом между Европой и Америкой»

03.01 / Раскрыта опасность «британского» штамма коронавируса

16.07 / Азербайджан опроверг сообщения о вылазке спецназа в Армению

30.06 / В Санкт-Петербурге тушат крупный пожар

10.08 / Словакия выслала трех российских дипломатов

09.08 / Лукашенко сказал о первом иностранном визите после победы на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска