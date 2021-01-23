 

В США выиграли в лотерею 1 млрд долларов

23.01.2021, 11:12, Новости дня
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Выигрышный билет лотереи Mega Millions на сумму 1 млрд долларов продан в американском штате Мичиган, сообщается на сайте лотереи.

«Номинальный джекпот в размере 1 млрд долларов (739,6 млн долларов наличными) достается счастливому обладателю билета в Мичигане», – передает ТАСС, цитируя сообщение сайта лотереи.  

Отмечается, что в истории этой лотереи это второй по величине выигрыш. Два года назад в Южной Каролине был продан выигрышный билет на 1,5 млрд долларов. Также сообщается, что выигрыш жителя штата Мичигана – третий по величине лотерейный приз в истории США.

В четверг AP сообщило, что житель США, купивший в штате Мэриленд билет лотереи Powerball, сорвал джекпот и может стать обладателем более 731 млн долларов. Обладатель билета сможет выбрать между суммой 731,1 млн долларов, которая будет перечислена 30 платежами за 29 лет, и единовременной выплатой в размере 546,8 млн долларов.

Напомним, что в прошлом году победительницей новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 млрд рублей оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош. Новогодний лотерейный розыгрыш с выигрышем 1 млрд рублей состоялся в ночь на 1 января 2020 года. Победитель лотереи не был известен вплоть до первого рабочего дня после праздников, 9 января.



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