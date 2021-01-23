Ученые выявили «память» организма на коронавирусы

23.01.2021, 11:12, Новости дня

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Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2, считает группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики, чье исследование опубликовано на сайте Cell Reports Medicine.

Авторы исследования изучили иммунный ответ на несколько коронавирусов: MERS-CoV и SARS-CoV-1, а также еще четырех коронавирусов, напоминающих простуду. Ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2 может вызывать реакцию антител, которые появились после уже перенесенного коронавируса до нынешней пандемии. «А это означает, что у нас уже может быть некоторая степень ранее существовавшего иммунитета к этому вирусу», – приводит РИА «Новости» пояснения инфекциониста и одного из авторов исследования Джона Алтина.

По его словам, имеющиеся антитела могут «связываться» с элементами нового коронавируса, а реакция иммунитета на него может получить «помощь» от контактов с другими штаммами вируса.

Полученные учеными данные помогут разработать новые методы диагностики и лечения, а также оценить эффективность плазмы выздоравливающих и разработать новые вакцины или другие способы защиты от COVID-19 и его мутаций.

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о том, что в перспективе от коронавируса можно ждать устойчивости к иммунному ответу организма, и что это будет самой опасной мутацией COVID-19, сравнимой с ВИЧ.

Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В ЮАР также рассказали о новой мутации коронавируса.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев сообщил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».